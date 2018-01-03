SON DAKİKA
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ SAAT 10:00'DA
2018'İN İLK GÖZALTI DALGASI: 68 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR !
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da
Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 03 Ocak 2018 09:22

Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi.

Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da
A+ A-

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alacak devlet memurları, TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,97'den daha fazla düşmemesi halinde enflasyon zammı almaya hak kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49 yükselirken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılacak yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, söz konusu artış, maaşlara yüzde 0,97 oranında enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkardı.

Aralık ayı enflasyon rakamının "eksi yüzde 0,97" veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Aralık ayı TÜFE sabit kalsa bile ek zammın oranı yüzde 0,97 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

2018 emekli maaşları ne kadar olacak ?2018 emekli maaşları ne kadar olacak ?

AA

zam , memur , maaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM