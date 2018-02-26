Memura 352 TL aile yardımı

Milyonlarca memura Temmuz'da 3 zam göründü. Maaşlarına yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak olan memurların aile yardımı da yükselecek. 2018 Yılı Programı'ndaki tahmine göre, memur maaşlarına Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231,64 liradan 239,79 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 352,19 liraya çıkacak..

Geçtiğimiz yıl Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten 3 aya kadar geriye dönük yararlanma imkanı sunuluyor..