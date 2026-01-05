  1. Anasayfa
Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi!

Güncelleme:

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama geldi. En düşük memur maaşının 58 bin 300 TL'ye yükseldiğini belirten Yalçın, '' 58 bin 300 TL maaş alan birisi nasıl evlilik hayali kuracak? Memur-Sen toplu sözleşme sürecinde iş bırakmış, sesini yükseltmiş bir konfederasyondur. Eylem yine gündemimizdedir, eylemsizlik söz konusu değildir; bunu herkes bilsin'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık 2025 enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,6 olarak belirlendi. En düşük memur maaşı 58 bin 300 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 TL'ye yükseldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "2025 yılının son enflasyon rakamı, aralık ayı enflasyonu bugün yüzde 0,89 olarak açıklandı. Bu rakamla birlikte; kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin zam oranı 18,61 olarak belli oldu. Son 2 toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlandı ve Memur-Sen olarak imza atmadık. 2024 ve 2025 yıllarında Hakem Kurulu tarafından kamu görevlilerimize reva görülen artış oranları; 6'şar aylık dönemlerde en yüksek 3 ay dayanabildi, verilen zam oranının enflasyon karşısında 1 ayda eriyip gittiği dönemler oldu. Biz bu senaryoyu gördük, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik. Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik" dedi.

'ÇALIŞMA BARIŞI TAMAMEN BOZULMUŞ DURUMDA'

Yalçın, çalışma barışının bozulduğunu söyleyerek, "Kamu İşveren Heyeti ve kamu yöneticileri beklentilerimize, tespitlerimize hayal diyorlardı, 'Memur-Sen fazla istiyor' diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada Memur-Sen'in tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu, yıllık enflasyon oranı ve enflasyon farkı göstermektedir. Bugün en düşük memur maaşı 47 bin 500 TL'den taban aylığa 1000 TL ve 10 puan dahil 58 bin 300 TL'ye yükseldi. 58 bin 300 TL maaş alan birisi nasıl evlilik hayali kuracak, nasıl ev tutacak, evin içini nasıl dolduracak? 30 yıllık bir hizmetli, emekliliğe ayrıldığında 983 bin TL ikramiye alacak. Bu parayla ev alınır mı? Başını sokacak 1+1 daire değil, kulübe bile alamaz. Kamu görevlileri, maaşının yetersizliğini geçti; aynı işi yapanla arasındaki adaletsizliğe de itiraz etmektedir. Sınavla girmiş, dirsek çürütmüş, memur olmuş; aynı işi yapan yanındaki çalışandan az alıyor. Kimse, böylesi bir çarpıklığı görmedim ve duymadım diyemez. Çalışma barışı tamamen, ücret sistemi ise temelden bozulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

'TABAN AYLIĞA SEYYANEN ZAM YAPILMALI'

Hükümetten 3 konuda beklentileri olduğunu söyleyen Yalçın, "Geçmiş kayıplarımızı ve hakemin hatasını telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam ivedi yapılmalıdır. Kamuda çalışma barışının sağlanması ve ücret adaletsizliğinin bitirilmesi için bu şarttır. İkincisi, çalışma barışı ve ücret dengesi için kamu personel sisteminde reform yapılmasına ihtiyaç vardır. 2026 yılı bu çalışmanın yapılıp, kamu personel sistemindeki çarpıklıkların giderildiği yıl olsun diyoruz. Üçüncüsü ise 4688 sayılı Kanunun; süre, yetki, taraf, tutanak sistemi ve Hakem Kurulu yönüyle eksikliklerinin giderilmesi, evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesidir. Memur-Sen toplu sözleşme sürecinde iş bırakmış, sesini yükseltmiş bir konfederasyondur. Eylem yine gündemimizdedir, eylemsizlik söz konusu değildir; bunu herkes bilsin" diye konuştu. 

DHA

