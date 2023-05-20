Memurların Temmuz maaşı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada memur maaşları ile ilgili ileri sürülen iddialarla ilgili açıklama yayımladı.

Bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomisti Muhammet Bayram'ın, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir.

Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır."

Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir.