Memurların yemek bedelleri açıklandı, gören gözlerine inanamadı

Maaşlarına yüzde 30 zam alan memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine yüzde 84 oranında zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedellerini belirledi. Memurlardan bu yıl 3,81-15,55 lira, sözleşmeli personelden 4,64-18,59 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2023'ten 14 Ocak 2024'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu çerçevede, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 3,81 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 6,48 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 8,05 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 10,43 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 13,89 ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,55 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 9 bin 730 liraya kadar (9 bin 730 lira dahil) olanlardan günlük 4,64 lira, 16 bin 420 liraya kadar (16 bin 420 lira dahil) olanlardan günlük 8,05 lira, 22 bin 685 liraya kadar (22 bin 685 lira dahil) olanlardan günlük 14,61 lira, 22 bin 685 liranın üzerinde olanlardan günlük 18,59 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine % 84 zam geldi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4- (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 15/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.