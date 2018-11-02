Memurluk hayali kuranlara müjde: 50 bin memur alınacak

Son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 2018 yılında da 1 milyona yakın kişiye iş imkanı sunan İŞKUR'da, yeni memur veya personal ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan büro memuru ilanlarına büyük ilgi gösterdi.

Takvim'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılırken, vatandaşlar bu ilana nasıl başvurulacağını merak ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu büro memuru alımları için lise, önlisans ve lisans mezunu adaylardan kadın erkek olmak üzere toplam 13 kamu memuru alımı yapılacak.

- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

- Önlisans mezunları için 2016 veya 2018 (tercihine göre) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS )puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

- Lisans mezunları için ise, 2016 veya 2018 (tercihine göre) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS )puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır.Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

- Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

- Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP94 )puanı olan ve Eski Hükümlü statüsündeki adayların başvuruları kabul edilecektir.