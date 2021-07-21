Memurun Temmuz ayı zammı cüzdana giremedi

Temmuz'da enflasyon farkı ile birlikte memurlara yüzde 8,45 zam yapıldı. Fakat gelir vergisi tarifesine göre memurlar, yılın ikinci yarısında üst vergi dilimine girdi. Böylece memurların ödeyeceği vergi miktarı arttı. Memur sendikaları yıllardır bu sistemin değiştirilmesini talep ediyor ama iktidar bu çağrılara sessiz.

Memurlar, Temmuz'da enflasyon farkıyla birlikte zam aldı ancak eline geçen ücret daha cebine girmeden düştü. Çünkü memur aynı zamanda bir üst vergi dilimine de girdi.

İktidarın belirlediği gelir vergisi tarifesine göre yılbaşından itibaren ele geçen ücrette 24 bin TL'ye kadar yüzde 15 vergi kesiliyor. Gelir, 24 bin TL'yi aştığı anda da vergi kesintisi yüzde 20’ye çıkıyor. Bu nedenle memur da işçi de daha fazla vergi ödemeye başlıyor.

TEMMUZ'DA DAHA ÇOK VERGİ ÖDÜYOR

Memurların maaşlarında yılın ilk yarısındaki enflasyondan kaynaklanan yüzde 5,45'lik kayıp ile birlikte Temmuz'da yüzde 8,45 artış oldu. Bu artışın yüzde 3'ü hakem kurulu tarafından bağıtlanan toplusözleşme zammı. Ancak memur yılın ikinci yarısında yüzde 20'lik dilime girdiği için daha fazla vergi ödemeye başladı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE GÜNDEME GELECEK

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, memur sendikaları yıllardır bu duruma dikkat çekiyor ve gelir vergisinin çalışanlar için yüzde 15'te sabitlenmesini istiyor. Ancak iktidar bu taleplere kulak tıkıyor. Memur ile hükümet arasında 2 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu konu da temel talepler arasında yer alacak.

Cumhuriyet