İstanbul’da FETÖ'ye şafak operasyonu
İstanbul’da FETÖ'ye şafak operasyonu
TSK duyurdu: Bir haftada 7 şehit, 19 yaralı
TSK duyurdu: Bir haftada 7 şehit, 19 yaralı
Binlerce işçiye zam şoku ! O rakamı unutun...
Binlerce işçiye zam şoku ! O rakamı unutun...
PKK'lı teröristler karakola saldırdı !
PKK'lı teröristler karakola saldırdı !
Avrupa'dan ABD'ye rest ! ''Biz karar veririz''
Avrupa'dan ABD'ye rest ! ''Biz karar veririz''
Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu oldu
Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu oldu
BM'den Irak için önemli açıklama !
BM'den Irak için önemli açıklama !
İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 15 Haziran 2017 22:42

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 28, 29 ve 30 Haziran'da izinli sayılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin açıklaması
A+ A-

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı.
 
Binlerce öğretmenin beklediği Ramazan Bayramı ile ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin açıkladı. Tekin öğretmenlerin Bayram sonrasında 3 gün idari izinli olacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Müsteşar Tekin şunları dile getirdi:

"Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız inşallah. Hayırlı olsun."

AA

izin , öğretmen , milli eğitim bakanlığı