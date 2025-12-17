Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı

Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı maaşları belli olmaya başlarken memur ve emeklilerin refah payı beklentisi bir kez daha karşılıksız kalmış durumda. Peki yeni yılda maaşlar ne kadar zamlanacak ? İşte detaylar

Türkiye'de yıllardır bir türlü dizginlenip düşürülemeyen enflasyon, gelir adaletsizliği, yağmur gibi yağan zamlarla geçim derdi her geçen gün biraz daha artarken milyonlarca emekli ve memurün gözü yeni yılda yapılacak zamlara çevrildi.

Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.

Türkiye'de 20 milyonu aşan emekli ve memurların refah payı talepleri AK Parti iktidarı tarafından karşılıksız kalırken, 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon farkı ise emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak.

Aralık ayının enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zammının yüzde 12.30 seviyelerinde olması beklenirken, memur maaşları ise toplu iş sözleşmesi ve ek ödeme payıyla değerlendirilecek. Diğer yandan belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşındaki artış için de referans kabul edilecek. Mevzuat nedeniyle enflasyon artışının yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak olması, ocak ayında Meclis'e sunulacak teklifle en düşük emekli maaşının 19 bin TL seviyelerine yükseltilmesini sağlayacak.

Memurlar için beklenen yüzde 17,57’lik artış ve 1000 TL ilave ödeme sonrası öne çıkan maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL

Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL

Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL

Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL

Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL

Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL

Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL

Mühendis (1/4): 92.939,74 TL

Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL

Profesör (1/4): 131.911,84 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL

Vaiz (1/4): 76.146,04 TL

Avukat (1/4): 87.431,59 TL