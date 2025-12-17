  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı
Güncelleme:

Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı maaşları belli olmaya başlarken memur ve emeklilerin refah payı beklentisi bir kez daha karşılıksız kalmış durumda. Peki yeni yılda maaşlar ne kadar zamlanacak ? İşte detaylar

Türkiye'de yıllardır bir türlü dizginlenip düşürülemeyen enflasyon, gelir adaletsizliği, yağmur gibi yağan zamlarla geçim derdi her geçen gün biraz daha artarken milyonlarca emekli ve memurün gözü yeni yılda yapılacak zamlara çevrildi.

Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.

Türkiye'de 20 milyonu aşan emekli ve memurların refah payı talepleri AK Parti iktidarı tarafından karşılıksız kalırken, 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon farkı ise emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak.

Aralık ayının enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zammının yüzde 12.30 seviyelerinde olması beklenirken, memur maaşları ise toplu iş sözleşmesi ve ek ödeme payıyla değerlendirilecek. Diğer yandan belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşındaki artış için de referans kabul edilecek. Mevzuat nedeniyle enflasyon artışının yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak olması, ocak ayında Meclis'e sunulacak teklifle en düşük emekli maaşının 19 bin TL seviyelerine yükseltilmesini sağlayacak.

Memurlar için beklenen yüzde 17,57’lik artış ve 1000 TL ilave ödeme sonrası öne çıkan maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL
Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL
Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL
Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL
Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL
Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL
Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL
Mühendis (1/4): 92.939,74 TL
Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL
Profesör (1/4): 131.911,84 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL
Vaiz (1/4): 76.146,04 TL
Avukat (1/4): 87.431,59 TL

 

text-ad
Etiketler memur emekli memur maaşı emekli maaşı maaş zammı zamlı maaşlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti! İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti!
Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı! Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı!