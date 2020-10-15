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  4. 15 Ekim 2020 11:17

O ilde mesai saatlerinde yeni düzenleme

Kayseri Valiliği yaptığı açıklamada kamu kurumlarında mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

O ilde mesai saatlerinde yeni düzenleme
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Valilik, yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kamu kurumlarında mesai saat 08:30'da başlayacak.

Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

 
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Sabah : 08.30 - 12.00
Öğleden Sonra : 13.00 - 17.30

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