Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu
Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personeli alımı yapacak. Hangi branşlarda personel alımı yapılacağı da duyuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek sağlık personeli sayıları; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 hekim, 22 bin 983 uzman tabip olacak şekilde belirlendi. 

