Tüm memurları ilgilendiren haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların eş durumuna bağlı yolluk ödemelerinde özel durumların dikkate alınması ve özel durumlarda yolluğun her iki eşe de tam olarak ödenmesi gerektiği yönünde görüş verdi.

Türk Eğitim-Sen memurlardan gelen talepler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazarak her ikisi de memur olan eşlerin sürekli görevle yer değiştirmeleri durumunda özel durumların dikkate alınarak, her iki eşe de yollukların tam olarak ödenip ödenemeyeceği konusunda görüş istedi. Bakanlık sendikaya gönderdiği görüş yazısında "Her iki eşin de eski ve yeni memuriyet mahallerinin aynı olması halinde (atamalarının farklı zamanlarda olup olmadığına bakılmaksızın) bunlardan birisine yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tamamının, diğer eşe ise yarısının ödenmesi gerekmektedir.Diğer taraftan,; eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi, eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları, eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları, ve eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları, durumunda ise harcıraha müstehak eşlerin her biri için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilerek eş durumuna bağlı yolluk ödemelerinde özel durumların dikkate alınması ve özel durumlarda yolluğun her iki eşe de tam olarak ödenmesi gerekir" yönünde görüş verdi.

İŞTE O YAZI: