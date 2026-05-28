Türkiye'deki NATO Zirvesi için memurlar 9 günlük idari izin verildi!

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesi başkentteki kamu personeline müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çankaya, Yenimahalle, Keçiören dahil 9 merkez ilçede görevli memurlar, 6-12 Temmuz haftasında 9 gün idari izinli sayılacak.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde dünya liderlerini ağırlayacağı tarihi NATO Zirvesi için gün sayıyor. Kentte üst düzey güvenlik ve trafik önlemleri alınmaya başlanırken, Haber3.com Ankara servisinin edindiği bilgilere göre; kamu hizmetlerinin aksamaması ve güvenlik tedbirlerinin en sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik bir idari izin kararı alındı.

Başkentte 9 İlçeyi Kapsayan İdari İzin Müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıya göre, zirvenin başkentte yaratacağı yoğunluk göz önüne alınarak geniş çaplı bir idari izin düzenlemesine gidildi. Alınan karar doğrultusunda Ankara'nın merkez ilçeleri olan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller bu düzenlemeden faydalanacak.

Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki kamu personeli, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak. Hafta sonu tatillerinin de birleşmesiyle birlikte başkentteki memurlar toplamda 9 günlük bir izne hak kazanmış olacak.

Kritik Hizmetlerde Çalışanlar İçin Valilik Kararı Bekleniyor

Uygulamanın kesintisiz yürümesi gereken acil ve kritik meslek gruplarını kapsamayacağı da genelgede özellikle vurgulandı. Buna göre; sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye ile afet ve acil durum yönetimi (AFAD) gibi hayati alanlarda görev yapan personel için genel idari izin geçerli olmayacak. Bu birimlerde çalışanların mesai durumları, nöbet planlamaları ve kısmi izin kapsamları doğrudan Ankara Valiliği tarafından belirlenerek duyurulacak.

