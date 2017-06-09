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  5. 09 Haziran 2017 18:01

Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor

Olimpik Milli okçu Mete Gazoz, Antalya’da devam eden Hyundai Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağında yarıştığı Büyük Erkekler Klasik Yay kategorisini 9. tamamlayarak final yolunda önemli bir virajı daha atlattı.

Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor
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İlk ayağı 16-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Şangay'da gerçekleşen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı şu sıralar Antalya'da sürüyor.

Genç okçu Mete Gazoz, dördüncü turda yarıştığı İtalyan rakibi David Pasqualucci'ye 6-2 mağlup olarak şampiyonanın bu ayağını 9. olarak tamamladı. Şangay'daki ayağı 17. olarak bitiren Mete, 9.luğa yükselerek final yolunda istikrarlı yükselişine devam ediyor.

Sporcular, 2-3 Eylül 2017 tarihlerinde Roma'da gerçekleşecek Dünya Kupası Finali'ne katılma hakkı kazanmak için Salt Lake City ve Berlin'de düzenlenecek son iki ayakta yarışacak ve en iyi 8 derece içinde yer almaya çalışacaklar.

Mete Gazoz, şampiyonanın ardından 12-19 Haziran 2017 tarihlerinde Antalya'daki 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda çalışmalarına devam edecek.

okçuluk , ok atma , mete gazoz