10 TL'lik haksız otopark parasına itiraz edip 2 bin 100 TL aldı!

Geçen yıl Esenler Otogarı’na bir yakınını almak üzere giden avukat Mehmet Emin Şentürk, otogarda yedi dakika kaldı. Yakınını alan Şentürk, 25 dakikalık ücretsiz park uygulaması nedeniyle çıkışta ücret ödemeyeceğini düşünüyordu. Ancak, gişe görevlisi Şentürk’ten 10 lira park parası istedi. Avukat, talep edilen ücretin haksız olduğunu anlatmaya çalışsa da sonuç değişmedi.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre Şentürk 10 lirayı ödeyip fişini alarak birkaç gün sonra Küçükçekmece Tüketici Hakem Heyeti’ne gitti. Avukat, kendisinden haksız alındığını öne sürdüğü paranın iadesini istedi. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra Şentürk’ü haklı buldu ve paranın iadesine karar verdi. Ancak para avukata geri ödenmedi.

Firma avukatları kararın iptali için Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Savunmada otopark ücretini tahsil etmenin şirketin hakkı olduğu öne sürüldü. Mahkeme, tarafların talep ve delillerini topladıktan sonra davayı reddetti, tüketici hakem heyetinin kararını onadı.

Tüketici mahkemesi yargılama masraflarının tamamını da şirketin parayı ödemesi yönünde karar verdi.

Kararı alan Şentürk, hem tüketici hakem heyeti kararını hem tüketici mahkemesi kararını icraya koydu. İcra takipleri sonrası da 2 bin 100 liralık tahsilat yapıldı.