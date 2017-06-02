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  4. 02 Haziran 2017 09:55

1.5 ve 1.6 motorlu araçlara ek vergi geldi

Güney Afrika'dan ithal edilen 1.5 ile 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillere tüm vergilere ek olarak yüzde 10 TOKİ fonu ilave edildi

1.5 ve 1.6 motorlu araçlara ek vergi geldi
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Güney  Afrika menşeli, silindir hacmi 1500-1600 cc arasındaki A.TR belgeli binek otomobil ithalatında, CIF bedelinin (mal bedeli, navlun ve sigorta) yüzde 10'u oranında ilave Toplu Konut Fonu (TOKİ) tahsil edilecek. Bakanlar Kurulunun, 'Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı' dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, AB ve  Türkiye'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda  Türkiye aleyhine ortaya çıkan tarife farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

BİR ÇOK MARKA VAR

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre Güney  Afrika'da  Mercedes, BMW,  Volkswagen, Toyota,  General Motors,  Nissan,  Renault ve  Ford gibi uluslararası markaların fabrikaları bulunuyor. Ancak  Türkiye'ye ithal edilecek otomobillere getirilecek ek vergi şu an için sadece Mercedes-Benz Türk'ü etkiliyor. Çünkü  Mercedes,  Güney Afrika'dan  Türkiye'de satışlarının yüzde 40'ını oluşturan 1.6 litre dizel ve benzinli C Serisi modellerini ithal ediyor. Geçtiğimiz yıl  Türkiye'de toplam 32 bin 666 adet otomobil satan  Mercedes'in toplam satışının 13 bin 237 adedi bu araçlardan oluşmuştu. Dolayısıyla  Güney Afrika'dan ithalata konan bu ek vergi şu an sadece  Mercedes'i etkilemiş görünüyor. Yüzde 10'luk ek verginin fiyatlara yaklaşık yüzde 5 zam olarak yansıması bekleniyor. Diğer taraftan BMW,  Güney Afrika'da 3 Serisi üretirken,  Borusan Otomotiv yetkilileri  Afrika'dan ithalat yapmadıklarını tüm 3 Serisi modellerini  Almanya'dan aldıklarını açıkladılar.  Volkswagen  Türkiye yetkilileri de  Güney Afrika'da  Polo üretildiğini ama  Türkiye'ye bu araçların ithal edilmediğini belirttiler.  Türkiye'ye  Polo modeli  Almanya'dan ithal ediliyor.  Ford Otosan ise  Güney Afrika'daki  Ford fabrikasından sadece pick-up modeli Ranger'ı ithal ettiklerini ancak bu aracın da otomobil sınıfında yer almadığını hatırlattılar.

Mercedes'in 2016 yılında sattığı 32 bin 666 adet otomobilin 13 bin 237 adedi 1.6 litre dizel ve benzinli motorlara sahip C Serisi 'nden oluştu.

ALMANYA FORMÜLÜ

Mercedes-Benz Türk'ten ek vergiye ilişkin ise şu açıklama yapıldı: "Bakanlar Kurulu'nun, Resmi Gazetede yayımlanan 'Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı' ile  Güney Afrika menşeli, silindir hacmi 1500-1600 cc arasındaki A.TR belgeli binek otomobil ithalatında CIF bedelinin yüzde 10'u oranında ilave Toplu Konut Fonu alınması kararlaştırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Mercedes-Benz'in  Güney Afrika'da kurulu fabrikasında üretilen ve Mercedes-Benz Türk olarak  Güney Afrika Mercedes-Benz şirketinden ithal ettiğimiz C-Serisi Sedan modellerimiz bu karara dâhil olmuş durumdadır. Mercedes-Benz Türk olarak, söz konusu karar kapsamında olan modellerimizi,  Almanya'dan ithal etmek de dâhil olmak üzere, pek çok seçeneğin değerlendirmeye alındığı karar sürecine girdiğimizi ve nihai kararı önümüzdeki dönemde alacağımızı belirtmek isteriz."

JETTA'YA DA MEKSİKA VERGİSİ YAPILMIŞTI

Hükümet 2011 yılında da  Volkswagen'in  Türkiye'de en çok sattığı modeli Jetta'yı frenlemek için bu aracın üretilip ithal edildiği  Meksika'yla ticarete ek yükümlülükler getirmişti.  Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 1 Ağustos 2011'den itibaren  Meksika menşeli otomobillerin ek mali yükümlülük olarak CIF (Mal Bedeli,  Sigorta ve Navlun) bedelinin yüzde 10'u oranında ilave toplu konut fonu kesilmeye başlanmıştı.  Meksika'dan  Türkiye'ye sadece Jetta ithal edildiği için de en büyük darbeyi  Volkswagen'in  Türkiye distribütörü  Doğuş Otomotiv yemişti.  Doğuş şu anda Jetta'yı  Almanya'dan ithal etse de  Meksika'dan geldiği için yüzde 10'luk ek vergiyi hala ödüyor.

Hürriyet

ek vergi , toki , otomobil