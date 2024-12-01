2 asırlık otomotiv devi iflas etti

Almanya merkezli 200 yıldır faaliyet gösteren otomotiv devi iflasını açıkladı.

Çinli firmaların sektörde giderek artan satış rakamları sonrası Alman otomotiv endüstrisi derin bir krize girdi. Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti.

ALMANYA'DA 3 FABRİKASI VAR

25 Kasım'da Hagen Mahkemesi'ne giden firma iflas başvurusu yaptı. 1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, , Almanya'da 3 ve ABD'deki 1 fabrikasında otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyordu.

Artı 49'da yer alan habere göre, tedarikçilerin yanı sıra otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketleri de büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev markalar bile mali krizden çıkmak fabrika kapatma ve işten çıkarma yöntemlerine başvuruyor.

BOSCH DA 3 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya'daki 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

NISSAN 9 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK

Bir diğer otomotiv devi Nissan'ın satışları beklentilerin çok altında kaldı. Şirket, bu dönemde 9 bin kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini de yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor. Nissan ayrıca, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi düşünüyor. Bu önlemlerin bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabileceği konuşuluyor.

Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.