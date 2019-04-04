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  4. 04 Nisan 2019 17:57

2019 Ford Kuga Yollara Çıkmaya Hazır!

Güncellenen tasarımıyla Ford Kuga’nın dördüncü nesliyle yollara çıkıyor. Yenilenen tasarımı ile 2019 Ford Kuga, daha kaslı olan görünüşü bir nebze yumuşamış görünüyor.

2019 Ford Kuga Yollara Çıkmaya Hazır!
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Ford’un 2019 model ve dördüncü nesli olan SUV modeli Kuga tanıtıldı. Bir önceki modele oranla 91 kilogram daha hafif olan araç daha geniş ve daha uzun hale geldi.

Eğimli bir tavan çizgisine sahip olan yeni kuga, yuvarlak hatlar ve daha yumuşak bir görüntü kazanan araç yerden yüksek bir Ford Focus gibi duruyor.

İç kısımda ilk dikkat çeken 8 inçlik bilgi eğlence sisteminin yer alması ayrıca tercih olarak sunulan 12.3 inçlik dijital gösterge paneli oluyor. Yuvarlak vites kullanılan yeni Kuga modeli 6 farklı sürüş moduna sahip.

1062 litre bagaj hacmi bulunan Ford Kuga birçok güvenlik önlemi bir yana Head-Up display özelliğine de sahip.

Yeni Ford Kuga Motor Seçenekleri Ne?
Yeni Ford Kuga’da 180 beygir ve 240 Nm tork üreten 1.5 EcoBoost turbo benzinli, 254 beygir ve 373 Nm tork’a sahip 2.0 EcoBoost turbo benzinli, 120 beygirlik 1.5 TDCi dizel ve 190 beygirlik 2.0 TDCi motor seçenekleri bulunurken; 150 beygirlik 2.0 TDCi dizel motorda  hafif hibrit seçeneği de bulunuyor.

2019 model Kuga’da dört silindirli 2.5 litrelik Ti-VCT kendi kendini şarj edebilen ve şarj edilebilen hibrit motorlar seçenekleri de duyuruldu. Bu motorlar ise 225 beygir güç üretebilecek.

Bu yılın sonbaharında piyasaya çıkacak olan Yeni Kuga, şarj edilebilen versiyonunu ise 2020 yılında yollarda olacak.

TeknoEkip.com

yeni Ford Kuga
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