2021 Land Rover Discovery Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın premium SUV’u Yeni Discovery, güçlü ve verimli 2.0 litrelik benzinli motoru ile 1.370.267 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Sınıfının en iyi arazi kabiliyetini lüks ve konfor ile birleştiren Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoruyla yollara çıktı. Yeni Discovery’nin 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü kullanım sağlayan Yeni Discovery, dünyadaki en yetenekli yedi koltuklu premium SUV’lardan biri olmaya devam ediyor.

Yeni Discovery’nin özgün karakteri ve optimize edilen oranları, otuz yılı aşkın süre boyunca tasarım evriminin geldiği son noktayı temsil ediyor. Farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları sofistike bir görünüm sağlarken, yenilenen ön tampon yan havalandırma kanallarıyla da dinamik bir görünüm yaratıyor. Yeni Discovery’nin arka tasarımında ise bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah panel ve LED stoplar modelin sade ve şık tasarımını tamamlıyor.

Yeni Discovery, kullanıcılarına Land Rover’ın en son teknoloji Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuyor. Hızlı ve arayüzü ile tamamen yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor.

12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip Yeni Discovery’de, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display opsiyonel olarak sunuluyor. Apple CarPlay sayesinde akıllı telefon entegrasyonu kolaylaşırken, gelişmiş Bluetooth teknolojisi ile aynı anda iki akıllı telefon sisteme bağlanabiliyor. Yeni direksiyon simidi kullanım anında parlaklığı artan kontrol düğmeleriyle dikkat çekiyor. Yeni Discovery’de tasarımı güncellenen ikinci sıra koltuklar daha konforlu bir yolculuğa olanak sağlarken, arka koltuklarda yer alan yeni havalandırma kanalları ve klima kontrolleri ise daha kuvvetli bir hava akışına imkan tanıyor.

PM2.5 hava filtreleme teknolojisine sahip Yeni Land Rover Discovery, konforlu ve sağlıklı bir yolculuk amacıyla kabin içi hava arındırma sistemi ile destekleniyor. Sistem aktif olarak gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indirerek içerdeki havayı temizleyebiliyor.

Standartları Belirleyen Fonksiyonellik

Discovery ailesinin genlerinde var olan fonksiyonelliği daha da ileriye taşıyan Yeni Discovery, HSE donanım seviyesinde standart olarak sunulan ve ayak hareketini algılayabilen otomatik bagaj kapağıyla 2.485 litrelik yükleme alanına erişebilmeyi kolaylaştırıyor. Yine HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar açıkken bile 258 litrelik bir alan sunan bagaj, güç çıkışlarıyla tüm yolcuların elektronik cihazlarını şarj etmesine imkan tanıyor.

Opsiyonel Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi, merkezi dokunmatik ekran kullanılarak oturma düzeninin zahmetsizce yapılandırılabilmesine izin verirken, ikinci nesil “Activity Key” anahtarı ise macera tutkunlarına isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yeni Discovery, dokunmatik ekrana sahip yeni nesil anahtarı ve anahtarın üzerinde bulunan dijital saat ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Tüm Yol Koşullarıyla Başa Çıkabilen Üstün Teknoloji

Terrain Response teknolojisi ile Yeni Discovery, her türlü sürüş koşuluna otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde kendini hazırlarken, yeni “Wade Modu” ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu sağlıyor. HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen Kişiselleştirilebilen Terrain Response, Yeni Land Rover Discovery’nin gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon ve süspansiyon ayarlarını sürücünün tercihine ve gereksinimlerine göre ayarlamasına olanak tanırken, arazi kullanımı için ise sürüş deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

Yeni Discovery aynı zamanda ClearSight Ground View teknolojisinden yararlanarak Pivi Pro ekranı ile zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyormuş gibi kolaylıkla görülebilmesine izin veriyor. Ayrıca aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntüler, kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşıyor.