  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. ABD'de otomotiv sektörü için tarihi karar

ABD'de otomotiv sektörü için tarihi karar

ABD'de otomotiv sektörü için tarihi karar

ABD Başkanı Joe Biden, 2030 yılına kadar satılacak araçların yarısının sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 2030'a kadar satılacak binek araç ve hafif kamyonların yüzde 50'sinin sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Biden, imza öncesi yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ve diğer birçok ülkeyle rekabet halinde olduğunu söyledi.

Otomobil endüstrisinin geleceğinin elektrik olduğunu belirten Biden, halihazırda Çin'in dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından biri olarak yarışa liderlik ettiğini dile getirdi.

Biden, elektrikli araçların en önemli parçasının bataryalar olduğunu, batarya üretim kapasitesinin yüzde 80'inin ise Çin'de bulunduğunu ifade etti.

Elektrikli araç ve batarya üretiminin ABD'de de yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, "Liderliği geri almamamız ve tekrar lider olmamamız için hiçbir neden yok." dedi.

ELEKTRİKLİ ARACIN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Temiz enerjiyle çalışan araçlara yönelik atılacak yeni adımları anlatan Biden, Trump yönetiminin araç emisyonları ve verimlilik standartlarını değiştirme sürecinin başlayacağını söyledi.

Biden, 2030 yılına kadar ABD'de satılacak tüm araçların yüzde 50'sinin elektrikli olmasının hedeflendiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, "Bu önemli bir şey ancak tüm potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışanlarımıza ve üretim kapasitemize yatırım yapmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından söz konusu kararnameyi imzalayan Biden, daha sonra elektrikli Jeep Wrangler'ın direksiyonuna geçerek Beyaz Saray'da tur attı.

AA

Etiketler abd otomotiv sıfır emisyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra'nın ölümünde yeni gelişme: Ön otopsi raporu tamamlandı
Görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
Genç kızları zorla cinsel içerikli filmlerde oynatan aktris tutuklandı
Terörden temizlenen Kaval Vadisi'nde ilk kanyoning
Bir devrin sonu: Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdı
Burcu Esmersoy yardım bölgesinde kolileri böyle taşıdı
Bakanlardan yangınlarla ilgili umutlandıran açıklama
Kötü haberi Almanlar verdi: Türkiye'de sıcaklıklar 50 dereceye çıkacak
İç parçalayan görüntüler: Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu
Galatasaray'dan, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sürpriz sonuç