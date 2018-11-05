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  4. 05 Kasım 2018 17:05

ABD'li dev hisselerini Türk ortağına devrediyor

Dünyanın en büyük ikinci el otomobil pazarlama şirketi Manheim Auctions ve Cox hisselerini Borusan Grubu'na devretmek için girişimde bulundu.

ABD'li dev hisselerini Türk ortağına devrediyor
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Dünyanın en büyük ikinci el otomobil pazarlama şirketi olan ABD merkezli Manheim Auctions ve Cox`un, Borusan Manheim`da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50`sini temsil eden 110 bin payını, Borusan Grubu`nca kurulacak bir şirket tarafından satın alınması amacıyla Rekabet Kurulu`na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dünyanın en büyük ikinci el otomobil pazarlama şirketi olan ABD merkezli Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payı bulunuyor.

Bu payın, Borusan  Grubu'na ait ve hususi olarak işlem için kurulacak özel amaçlı şirket tarafından satın alınması planlanıyor. Böylece, otomotiv pazarında faaliyet gösteren Borusan  Manheim'ın tüm paylarının Borusan Grubu'na ait olması ve kuruluşun bir ortak  girişim olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

Bu amaçla gerçekleştirilecek söz konusu devir için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

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