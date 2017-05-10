Alman devi o modellerin üretimini durduruyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, yıllık satış rakamları oldukça düşük olan Scirocco ve Beetle'ın üretimini sonlandırmaya yönelik karar aldı. Almanya’da düzenlenen yol haritası toplantısında, yıllık satış rakamları toplamı Golf’ün aylık rakamını bile geçemeyen Scirocco’nun ve Beetle’ın üretiminin bitirilebileceği sonucu çıktı.



Yeni Şafak'ın haberine göre bildiğimiz üzere otomotiv üreticileri hemen her segmentte araç üretiyor. Örneğin bir markanın hem hatchback, hem sedan, hem aile, hem de spor otomobil modelleri bulunabiliyor. Volkswagen özelinde bakacak olursak, Alman otomotiv devinin spor otomobil modeli olarak karşımıza Scirocco çıkıyor. Ülkemizde de bir hayli sevilen ve tercih edilen bu model, çok yakında tarih olmak üzere…

1972-1992 yıllarında üretilen ve sonrasında 2008’de yenilenerek tekrar karşımıza çıkan Volkswagen Scirocco, şirketin gelecek planları arasında yer almıyor. Scirocco’nun yanı sıra özellikle gençlerin tercih ettiği Beetle modelinin de üretiminin sonlandırılması gündemde.

Bu iki sevilen modelin de üretiminin sonlandırılmasına neden olarak ise düşük satış rakamları gösteriliyor. Zira şirketin marka yöneticisi Arno Antlitz’in yaptığı açıklamalara göre Golf’ün bir aylık satış rakamları, Bettle ve Scirocco’nun yıllık satışından daha fazla:

“Scirocco da Beetle da sınıfında kendilerine özgü karakterleri bulunan birbirinden değerli modeller. Lakin bazen araçların böyle bir karaktere sahip olması onların sonsuza kadar satışa sunulacağı anlamına gelmeyebiliyor. Elimizdeki raporlar bu iki modelin toplam yıllık satışlarının Golf’ün bir aylık satışına denk olduğunu gösteriyor.”

Antlitz’in açıklamaları çok net olduğu görülüyor. Almanya’da düzenlenen yol haritası toplantısında, yıllık satış rakamları toplamı Golf’ün aylık rakamını bile geçemeyen Scirocco’nun ve Beetle’ın üretiminin bitirilebileceği sonucu çıktı. Benzer sorunlardan dolayı Volkswagen CC’nin de üretiminin sonlandırılacağı ve yerine yepyeni bir model getirileceği ifade edilmişti.