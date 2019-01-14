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  4. 14 Ocak 2019 09:24

Anadolu Isuzu üretimi durduruyor

Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretime ara verecek.

Anadolu Isuzu üretimi durduruyor
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Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle üretime dört ayda 26 gün ara verecek. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime “önemli bir etki” yapması beklenmiyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün üretime ara verilecektir. Faaliyetlerin durdurulmasının/İmkansız hale gelmesinin nedeni yurt içi pazarda son dönemde yaşanan talep daralması

üretim , anadolu isuzu
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