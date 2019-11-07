Arabanızda mutlaka bulunması gereken aksesuarlar

Peki temel olarak aracınızda mutlaka bulundurmanız gereken araç içi aksesuarlar ve araç dışı aksesuarlar nelerdir? İşte yazımızın devamında bunlardan bahsedeceğiz.

Araç İçi Aksesuarlar

Kullandığınız aracın marka ve modelinin hiçbir önemi yok. Aracınızı daha konforlu, daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Biz burada özellikle araç içi aksesuar çeşitleri arasında mutlaka lazım olacağını düşündüğümüz ürünlerin listesini hazırladık.

Telefon / Tablet Tutacağı: Olmazsa olmaz aksesuarlardan birisidir. İşlerimizi telefondan yürütüyoruz ve yoldayken de navigasyondan sık sık faydalanıyoruz. Aynı anda telefon ve araç kullanmak ciddi güvenlik zaafiyeti oluşturmaktadır. Kesinlikle riske girmeyin ve uygun fiyat ile satılan bu ürünlerden mutlaka alın.

Çakmaklık: Soket ucu sayesinde tablet ve telefonunuz için acil şarj ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çift usb çıkışlı çakmaklıklar sayesinde aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda çakmaklık usb bağlantısından çalışan vantilatör, vb. cihazlar için güç sağlayabilirsiniz.

Bluetooth Kulaklık: Görüşmelerinizi daha güvenli, daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için önemli bir aksesuar olan bluetooth ve bu aksesuar beraberinde ihtiyaç duyabileceğiniz çevirici ekipmanları, telefonla konuşurken ceza yememek için mutlaka kullanmalısınız.

Organizer Çeşitleri: Bir şeylerin derli toplu olması hem araç içerisinde aradığınız şeylere kolayca ulaşabilmeniz hem de daha rahat bir psikoloji ile yola odaklanmanız açısından önem teşkil eder. Bunun için aracınızın her bir kısmında tercih edebileceğiniz farklı organizer (düzenleyici) aksesuarlar bulunmaktadır. Bu aksesuarları boyutlarına, yapısal özelliklerine göre keşfedebilir ve www.otoaksesuarcim.com.tr sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

Su Isıtıcı / Kettle: Özellikle iş dolayısıyla sürekli ve uzun yol seyahat etmek durumunda olanlar için son derece önemli bir ekipman olan su ısıtıcısı ile çay, kahve gibi sıcak içecek ihtiyacı kolay ve pratik bir şekilde karşılanabilmektedir.

Vantilatör: Araç içi vantilatör sadece yaz aylarında değil, uzun yol kış aylarında bile ihtiyaç duyulabilecek bir ekipman olma özelliğindedir.

Araç Dışı Aksesuar Çeşitleri

Anten kategorisinde birçok farklı modeli bulabilmeniz mümkündür. Balık sırtı jaws elektronik anten, alüminyum karbon fiber anten, klasik oto anteni bu çeşitlerden bazılarıdır. Dilediğiniz renk tercihi yapabilirsiniz. Siyah, beyaz ya da gri renk tercihlerinin yanı sıra oldukça geniş fiyatlandırma ile dilediğiniz ürünü bütçenize göre bulabilirsiniz.

Ayna : bir araç için olmazsa olmaz aksesuarlardan birisidir. Aracın güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanımı için ayna son derece önemlidir. Farklı ebatlarda ve araç dışına monte edilebilen aksesuarlar kategori dahilinde bulabilirsiniz.

Cam Filmi ve Aparatları: Cam filmi aslında modifiye aksesuarları arasında popülerdir. Çünkü bu filmi kullanarak aracın görünümü kolay bir şekilde değiştirilebilir. Yeni baştan bir tarz yaratmak isteyenler için ideal olup; aracın modeli doğrultusunda farklı ebatları kategori altında bulabilirsiniz.. Cam filmi ile birlikte güneşlik ve cam filmi çekme aparatı gibi diğer benzer ekipman ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz.

Cam Rüzgarlığı: Modifiye söz konusu olduğunda en önemli önerilerden birisi rüzgarlık olur. Cam rüzgarlığı sadece bir modifiye aksesuarı olma özelliğine sahip olmakla kalmıyor aynı zamanda yağmur, rüzgar gibi çeşitli dış etkenlere karşı da koruma görevini üstleniyor. 2’li ve 4’lü olarak farklı setlerde satışa sunulmaktadır.

Difüzör: Araç dışında etkileyici bir modifiye çalışması için difüzör önemlidir. Oto Aksesuarcım bünyesinde satışa sunulan difüzör modelleri 1. sınıf kalite ABS plastik malzemeden üretilmiştir. Uzun süreli dayanıklılık gösterir ve en önemli özelliklerinden birisi de boyanabilir olmasıdır. Bu sayede özel zevkleriniz doğrultusunda bir renk uygulaması yapabilmek mümkündür.

Egzoz Uçları: Araca sportif bir hava kazandırmak için yapılabilecek en önemli modifikasyon hamlelerinden birisi egzoz uçlarını yenilemektir. Yassı, dairesel gibi farklı uç seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca tekli ya da çiftli egzoz ucu da bulabilirsiniz. Oto Aksesuarcım farklı egzoz uçları tasarım seçeneklerini sunuyor. Siz de modifiye ettiğiniz aracınızı zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Far Stop Filmi: Aracınızı kolay yoldan modifiye etmek mümkün. Üstelik oldukça uygun fiyatlar dahilinde bulabileceğiniz far stop filmi araç farlarını modifiye etmek için kullanımı basittir ve dayanıklıdır. Mavi, siyah, turuncu, yeşil, kırmızı, mor gibi farklı renk seçenekleri ile satışa sunulmaktadır. Bu renkler arasında tercih, yine sizin kişisel tercihinize kalmıştır.

Folyo Kaplama: folyo kaplama en çok ihtiyaç duyulan dış aksesuarlar arasında gelmektedir. Folyo kaplamalar genellikle aracın modeli ve ölçüleri doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Çünkü her bir model için ihtiyaç duyulabilen ölçüler farklılık göstermektedir. Folyo kaplama kategorisi dahilinde 50cmx1.52m, 20cmx1.26m gibi farklı ebatları bulabilmeniz mümkündür. Sadece kapalı değil, şeffaf folyo da bulabilirsiniz. Ayrıca siyah, kırmızı renk seçenekleri de bulunmaktadır.

Geri Görüş Kamerası: Sadece modifiye aksesuarları değil, güvenlik aksesuarları da oldukça fazla talep edilmektedir. Bu bağlamda her marka model araç ile uyumlu geri görüş kamerası, daha güvenli bir sürüş deneyimi için kullanılması mutlaka önerilmektedir. Bu kameranın kurulumu son derece basittir.

Kaput Aksesuarları: Şahin, Doğan, Kartal gibi kuş serisi araç modelleri en çok modifiye edilen modeller arasında gelmektedir. Bu araçların modifiye edilmesi söz konusu olduğunda; jantlar, egzoz uçları, difüzör ve film uygulamalarının yanı sıra kaput aksesuarları da mutlaka gerekli olmaktadır. Suni deriden imal edilen kaliteli kaput maskesi kolay bir şekilde monte edilebilir. Kaliteli malzeme olup, uzun yıllar kullanım ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Daha birçok araç dışı aksesuar çeşitlerini oto aksesuar mağazası Oto Aksesuarcım’da bulabilir, kolay ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Kredi kartı, banka kartı yada havele eft yöntemlerini kullanarak ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Oto Aksesuarcım Online Oto Aksesuar Mağazası

Araç içi ve araç dışı oto aksesuar ürünlerini Türkiye’nin her yerinden https://www.otoaksesuarcim.com.tr adresinden güvenle ve kolayca satın alabilirsiniz. Kampanyalı fiyatlarla satın alabileceğiniz aksesuarların uygulanması son derece basittir. Oto Aksesuarcım web sitesi üzerinde bulunan canlı destek paneli üzerinden aksesuarlar ile ilgili her türlü desteği alabilir, satış öncesi sorularınızın cevabını alabilirsiniz.