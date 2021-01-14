Araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşlar sık sık ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusunun cevabını araştırıyor. İkinci el araç pazarında satışlar, 2020'de 2 milyonu aşarken fiyatlarda ortalama yüzde 52,6 artış oldu.

Araç almak isteyenler ikinci el araba fiyatları düştü mü merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde MASFED Başkanı Erkoç, ikinci el araç piyasasında son durum ile ilgili açıklama yaptı. Galericiler, fiyatların düştüğünü ve alma zamanı olduğunu belirtti. Son olarak OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar...



Şimdi araba alınır mı?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtmişti.

Erkoç, “Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.” ifadelerini kullanmıştı. Galericiler, fiyatların düştüğünü ve alma zamanı olduğunu belirtmişti. Son olarak OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, "Piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada" açıklamasında bulundu. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ise ayın 15’inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz” dedi.



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılı otomotiv pazarı ve 2021 yılı beklentilerine dair AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Şahsuvaroğlu, ikinci el piyasasında fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada görüyoruz ki piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada. İnternet sitelerine girin bakın, 3 ay önce istenen fiyatla bugünün arasında en az 30 bin TL fark var. Demek ki her şey normale dönüyor. İkinci elde de sabreden, bekleyen, biraz acelesi olmayanlar 3 ay önce 200 bin TL'ye alacağı arabayı bugün 160-170 bin TL'ye alabilecek durumda. Artık doğru fiyatına satın alınacak. İkinci el araç üzerindeki o aşırı köpük gitti. İkinci elin şu anda sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz."



İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirtti. Sektörün çok durgun olduğunu ifade eden Güveloğlu, pandeminin yanı sıra her yıl sektörün yıl sonunda ve yıl başında durduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde aşırı yükselmenin olduğu fiyatlarla ilgili olarak ise şu anda yüzde 5-10 arasında gerilemenin olduğunu ifade etti.

Sektörde ciddi bir durgunluk olduğuna dikkat çeken Güveloğlu, ayın 15'inden sonra yeniden sektörün normale dönmesini beklediklerini söyledi. Bundan sonra çok yükselişin olmayacağını ve rutin bir yükselişin olabileceğini ifade eden Güveloğlu, alış ve satışın normale döneceğini aktardı. Bundan böyle sektörde fahiş fiyat artırımlarının olmayacağına dair değerlendirmelerini aktaran Güveloğlu, aşılamanın başlamasının olumlu olacağını kaydetti.