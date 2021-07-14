Araç alacaklar dikkat: İşte ikinci elde en çok satan otomobiller

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın haziran ayında da Volkswagen (VW), oldu.

AA muhabirinin ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 135 bin 354 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti. Mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

Geçen yılın ilk altı aylık dönemiyle (ocak-haziran) kıyaslandığında, bu yılın ilk altı ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü.

Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın haziran ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 19 bin 766 adetle VW oldu. VW'yi, 17 bin 912 adetle Renault ve 13 bin 661 adetle Ford takip etti.



Ford'un ardından 12 bin 70 adetle Fiat, 8 bin 76 adetle Opel, 7 bin 40 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 5 adetle Hyundai, 6 bin 730 adetle BMW, 6 bin 391 adetle Peugeot ve 4 bin 884 adetle Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 77'sini temsil etti. 2021 yılı ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen ilk 10 markada değişiklik olmadı.

EN HIZLI FIAT SATILDI

Haziran ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 45 gün olurken, en hızlı satılan marka 35 günle Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 65 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi. Haziranda ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

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Satışlarda, VW'nin Passat modeli 5 bin 685 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 199 adetle Renault Clio ve 4 bin 515 adetle Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 47 adetle Ford Focus, 3 bin 794 adetle Opel Astra, 3 bin 128 adetle Toyota Corolla, 3 bin 105 adetle Fiat Egea, 3 bin 43 adetle Renault Fluence, 2 bin 906 adetle VW Golf ve 2 bin 748 adetle de VW Polo geldi.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

TİCARİDE FORD HAZİRANDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Hafif ticari araçlar kategorisinde 2 bin 834 adetle Ford Transit/Tourneo Courier ilk sıraya yerleşti. Bunu 2 bin 468 adetle Fiat Doblo, 2 bin 155 adetle Fiat Fiorino, 1.737 adetle Ford Transit Tourneo Connect, 1.657 adetle VW Caddy, 1.345 adetle VW Transporter, 1.047 adetle Ford Transit, 1.046 adetle Renault Kangoo, 802 adetle Peugeot Partner ve 641 adetle de Citroen Berlingo izledi.