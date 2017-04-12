Araç almak isteyenlere Bakan müjdeyi verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önümüzdeki dönemde otomotivde yurt içi pazarını destekleyeceklerini söyledi.

Motorlu taşıtlara yapılan vergi zammı otomobil gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Söz konusu zammın satışları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, önümüzdeki dönemde otomotivde yurt içi pazarını destekleyeceklerini söyledi.



Ağbal, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün üretim tarafını da yurt içi pazarın büyümesi tarafını da destekleyeceğiz. Sektörle bu anlamda güzel diyaloglarımız var. Sektör ilk 3 aydaki gelişmeleri bizlerle paylaşıyor, biz de onlarla bu meseleleri karşılıklı görüşüyoruz. Merak etmeyin, 2017 yılında Türk otomotiv sektörü için 1 milyon hedefi koyduk. Sektör '900 bin' dedi. Ben de dedim ki 'Türkiye pazarı büyük bir pazar önümüzdeki aylarda ekonomide sağlanacak olumlu gelişmelerden en fazla yararlanacak sektörlerden birisi de otomotiv sektörü olacak.'



'TALEPLERİ DİKKATE ALACAĞIZ'



İnşaallah, otomotiv satışları önümüzdeki aylarda hızla artacak. Bu konuda sektörün taleplerini dikkate alacağız. Sektörün en çok öncelediği konu mevzuatlardaki belirsizliğin ortadan kaldırılması. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz."



VERGİ DÜZENLEMESİ YOK



"1 milyon hedefi için yeni bir vergi düzenlemesi olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Ağbal, vergi düzenlemesi yapmadıklarını ifade ederek, "Sektör bunu talep etmiyor. Sektör gerek yetkili satıcı gerekse üretim ayağında üretim, satış maliyetlerini etkileyen mevzuattan kaynaklanan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. O" şeklinde konuştu.