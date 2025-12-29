Araç içi kamera zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor

Ticari araçlara kamera zorunluluğu yeni yıl itibariyle başlıyor. Kamera taktırmayan araçlara ceza kesilecek ve araçlar muayeneden geçemeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için acil durum butonu ve kamera yılbaşı itibariyle zorunlu olacak. Kamera taktırmayan araçlara hem ceza kesilecek hem de araçlar muayeneden geçemeyecek.

Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek.

Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

Yılbaşından sonra kamera takmayan araçlar muayeneden geçemeyecek ve cezai işlem uygulanacak.

Yaklaşık olarak 2 bin lira seviyelerinden başlayıp kalite ve özelliklerine göre fiyatları artıyor.

Haber3.com Haber Merkezi