SON DAKİKA
GRAM ALTIN UÇUŞA GEÇTİ! İŞTE PİYASALARDAN YENİ RAKAMLAR
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE DE YENİ YIL ZAMMI GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 04 Ocak 2021 14:31

Araç muayene ücretlerine de yeni yıl zammı geldi!

Araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranında, yüzde 9.11 oranında zamlandı. 2021 yılı otomobiller için araç muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıkarken, otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

Araç muayene ücretlerine de yeni yıl zammı geldi!
A+ A-

2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Muayene ücretleri, yüzde 9.11 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldi. Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı. Egzoz muayenesi de 80 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı.

İşte 2021 yılı fiyat listesi;

Traktör (Römorklu, Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL’den muayene edilecek.

Köprü geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesiKöprü geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi

İşte A'dan Z'ye 2021'in zam tarifesi!İşte A'dan Z'ye 2021'in zam tarifesi!

zam , araç muayene ücretleri , araç muayene ücreti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM