Araç sahipleri dikkat ! Artık borçlu değilsiniz

İzmir'de, 2006 yılında, kaza sonucu aracı pert çıkarılan araca daha sonra vergi borcu geldi. Aracın sahibi uzun süren mahkeme sürecinin sonunda vergi ödemekten kurtuldu.



İzmir'de tek taraflı trafik kazasına karışan araç, sigorta yetkililerinin yönlendirmesiyle perte ayrıldı ve araç sigorta temsilciliğine teslim edildi. Yıllar sonra, perte ayrılan araca çıkarılan vergi borcuyla sarsılan sürücü mahkemeye başvurdu. Mahkeme, vergi borcunun silinmesi talebini reddetti.

Danıştay ise, sürücünün tasarruf hakkı sigorta şirketine ait olan araç nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle muhatap olmasının, vatandaşın korunmaması sonucunu doğuracağını söyledi. Daha sonra yerel mahkemenin kararının hakkaniyete uyarlık bulunmadığı kanaatine varıldı.

TESLİMDEN SONRA VERGİ BORCU YOK

Emsal nitelikteki kararla, pert olup sigorta şirketine teslim edilen araca kaza tarihinden sonra çıkarılan vergi borçları araç sahibini bağlamayacak.