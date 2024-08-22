Araç sahipleri dikkat: AUS ağı tüm yollara kurulacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye genelinde yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile takibin başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Programı’nda açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, zamanın herkes için en değerli unsur olduğunu vurgulayarak, bu nedenle serbest geçiş sistemlerini hayata geçirdiklerini ve yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile trafik güvenliği ve verimliliğin arttığını ifade etti. Bu merkezlerin, meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj ve yön işaretleri, kameralar gibi cihazlarla donatıldığını ve topladıkları verilerle yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye genelinde toplam 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulmasını planladıklarını belirterek, şu ana kadar 2020 yılında Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin, 2022 yılında ise Antalya’daki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün ses, görüntüleme ve otomasyon sistemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, Van’daki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ndeki merkezin çalışmalarının da bu yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini ekledi.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZLERİ NERELERDE KURULACAK?

İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Mersin, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Bursa, Kastamonu, Sivas ve Kars gibi illerdeki bölge müdürlüklerinde ise proje hazırlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Son olarak, Uraloğlu, İstanbul - İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu, Ankara - Niğde Otoyolu gibi önemli güzergahlara ait kamera görüntülerinin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde izlendiğini belirtti. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yapılar ve karla mücadele, karayolları denetim istasyonlarına ait görüntülerin de merkezde takip edildiğini kaydetti.