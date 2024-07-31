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Araç sahipleri dikkat: Bugün ödemeyene ceza var

Araç sahipleri dikkat: Bugün ödemeyene ceza var
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2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için verilen süre bugün doluyor. MTV ödemesini zamanında yapmayan vatandaşların borcuna yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

MTV BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

2024 yılında yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükselmişti.

MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 4,5 olarak uygulanıyor.

Peki yeni yılda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte 2024 yılının MTV ücretleri:

0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3.359 TL
4-6 yaş - 2.343 TL
7-11 yaş - 1.308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3.692 TL
4-6 yaş - 2.576 TL
7-11 yaş - 1.437 TL
12-15 yaş - 1.088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4.032 TL
4-6 yaş - 2.809 TL
7-11 yaş - 1.573 TL
12-15 yaş - 1.188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5.851 TL
4-6 yaş - 4.387 TL
7-11 yaş - 2.544 TL
12-15 yaş - 1.798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6.439 TL
4-6 yaş - 4.828 TL
7-11 yaş - 2.801 TL
12-15 yaş - 1.972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL

Etiketler MTV ödeme tarihi mtv ikinci taksit mtv ödeme
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