Araç sahipleri dikkat ! Sigorta firmaları faturayı araç sahiplerine kesti

Trafik sigortası pahalı olmasına karşın tazminat yükü sigorta şirketlerinden çok vatandaşın üzerine yıkıldı. Avukat Murat Tezcan, açılan davalarda kişilere ayrı şirketlere ayrı mevzuat hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre

Avukat Murat Tezcan, aynı trafik kazası sonrası açılan tazminat davalarında kişilere ayrı, sigorta şirketlerine ayrı mevzuat hükümlerinin uygulandığını, bu yüzden kişilerin sigorta şirketlerine göre bir araba parasından daha fazla tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi. Tezcan, sigorta şirketlerinin hem vatandaştan çok yüksek tutarlarda trafik sigortası primi aldığını hem de mevzuat farklılığı sayesinde çok düşük tazminatlar ödeyerek kârlarını artırdığını ifade etti.

YAKINDILAR, ZAMMI KAPTILAR

Son dönemde sigorta şirketleri lehine çıkan mahkeme kararlarını değerlendiren Avukat Tezcan, trafik sigortalarıyla ilgili çıkan yeni yargı kararlarının sigorta şirketlerini daha fazla zengin ederken sürücülerin ise trafik sigortası ve kasko yüklerini artıracağını söyledi. Ağır hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları yüzünden masraflarının çok arttığını gerekçe gösteren sigorta şirketlerinin geçen yıl trafik sigortaları ve kaskolara çok yüksek oranlarda zam aldıklarını belirten Tezcan, gerçekte ise tazminat yükünün mahkeme kararları sayesinde çok düştüğünü bildirdi. Tezcan, trafik kazasında yaralananların zararlarını karşılamak için hem araç sürücülerine, hem de sigorta şirketlerine dava açma hakkı olduğunu belirtirken, şirketlerin lehine yaşanan durumu şöyle anlattı:

“Yaralanan kişi işgücü kaybı yaşadığını iddia ederek sürücüye tazminat davası açtığında, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre kişinin kaybı hesaplanıyor. Buna karşılık aynı olayda dava sigorta şirketine açıldığında Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile Genel Esaslar hükmüne göre karar veriliyor. Sigorta şirketlerine uygulanan mevzuat sayesinde, kaza geçirenlerin işgücü kaybı oranı gerçeğinin 4'te 1'ine kadar indiriliyor. Böylece şirketlerin ödeyeceği tazminat örneğin 100 bin liradan 20-25 bin liraya kadar düşüyor. Buna karşılık farklı mevzuat uygulanan sürücü indirimden yararlanamadığı için 100 bin liralık tazminatla karşılaşıyor. Arada şirketlerin lehine 80 bin lira, yani bir araba parası kadar fark oluşuyor.”

ŞOFÖR, ŞİRKETTEN DAHA MI ZENGİN?

Son dönemde sigorta şirketlerinin yoğun talepleri üzerine mahkemelerin böyle bir mevzuat ayrımına gittiğini, bundan da vatandaşların zarar gördüğünü ifade eden Avukat Murat Tezcan, “Mahkemelerden çıkan yeni kararlar gösteriyor ki, kazayı yapan da yaralanan da asıl sigorta şirketleri tarafından çarpılıyor. Yüksek tazminata mahkum edilen şoförler sigorta şirketlerinden daha mı zengin? Farklı mevzuat uygulaması, trafik kazası sebebiyle zarara uğrayan yüz binlerce kişiyi mağdur etmekte ve açıkça sigorta şirketlerini koruma amacı taşımaktadır” dedi.