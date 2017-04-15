Araç sahipleri dikkat ! Şikayet edin !

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasından sonra bazı sigorta şirketleri taksidi kaldırdı. Sigorta Acenteleri Derneği, “Sigortacılar ne yapacağını bilemiyor, geçici olabilir” dedi.

Trafik sigortasında fiyatları aşağıya çekmek için 12 Nisan’dan itibaren getirilen ‘tavan’la birlikte taksit dönemi sona erdi. Bazı sigorta şirketleri tavan fiyat uygulamasına geçilmesinden sonra taksit seçeneğini kaldırdı. Trafik sigortasında düşen fiyatlara sevinen vatandaş bu kez taksitlerin kalkmasından mağdur oldu.

Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şen, bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortası prim ödemelerinde taksidi kaldırdığını belirterek, “Bazıları da taksit yapmaya devam ediyor. Bunun sebebi şu; sigorta şirketleri şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar ve pozisyon almaya çalışıyorlar. Bu uygulamaların geçici olduğunu düşünüyorum. Bugün taksitlendirmeyi kaldıran şirketlerin yarın yeniden taksitlendirme modeline geçebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Şen, sektör ortalamasına göre trafik sigortası bedellerinin 3 eşit taksitte tahsil edildiğini söyledi. Şen, yeni düzenleme ile ortalama 1.300-1.400 lira seviyelerinde olan hususi araç baz fiyatlarının 807 liraya çekildiğini ifade ederek, iyi sürücüden daha uygun prim, kötü sürücüden daha pahalı prim uygulaması geldiğini, sistemin hasar yapan ile yapmayanı birbirinden ayırdığını söyledi.

‘Kanuna aykırı’ iddiası

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına ilişkin sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaşarak daha önce kredi kartıyla taksitle ödeme imkanının ortadan kaldırıldığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Ağaoğlu, “Sigorta sektörünün aktörleri tamamen yasalara aykırı bir tavır içine girdi” değerlendirmesini yaptı.

Teklif vermeyene ceza

Hazine Müsteşarlığı bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası teklifi vermediğine ve söz konusu sigortayı yapmaktan kaçındığına ilişkin başvuruların intikal ettiğini belirterek, “Bu sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edilecek” uyarısını yaptı.





