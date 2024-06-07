Araç sahipleri dikkat: TÜVTÜRK'ten ''komisyon'' açıklaması

Türkiye'de karayollarına çıkan tüm motorlu araçlar için zorunlu olan araç muayenesinde muayene istasyonları yıllar önce özelleştirilmişti. Zorunlu muayene ücretleri araç sahiplerine "hem zorunlu hem de pahalı" dedirtirken, TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinden alınan kredi kartı ücret farkına da tepkiler çığ gibi büyüyor. TÜVTÜK kredi kartı komisyonları için yaptığı açıklamada "biz almıyoruz, anlaşma yaptığımız kurum alıyor" diyerek kendini savundu:

Türkiye'de zorunlu araç muayenesinde tek yetkili özel kuruluş olan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin tepkisini çeken kredi kartı komisyon ücretleri için bir açıklama yaptı.

TÜVTÜRK açıklamasında "kredi kartı komisyonu almıyoruz" dedi. Ancak TÜVTÜRK'ün bu açıklaması aslında almıyoruz değil, "bizim kasamıza girmiyor" olmalıydı.

Çünkü TÜVTÜRK'ün de resmi açıklamasında belirttiği gibi bu kartla ödeme farkı araç sahiplerinden muayene işlemi öncesinde alınıyor. Fakat alınan ücret TÜVTÜRK'ün kartla ödeme sistemi için birlikte çalışan kuruma gidiyor.

TÜVTÜRK bu fark ücretinin ilgili kurum tarafından alındığını söyleyerek "biz almıyoruz" dese de kart komisyon ücreti araç sahibinin cebinden çıkmış oluyor.

Onlarca emsal karar var, o para iade ediliyor

Öte yandan TÜVTÜRK'teki araç muayene ücretini kredi kartı ile yapan ve kendilerinden ekstra ücret alınan onlarca araç sahibi bugüne kadar mahkeme yoluyla emsal kararlar aldırarak bu ücretin iadesine olanak tanıdı.

Fakat hala pek çok araç sahibi bu emsal kararlardan habersiz, kredi kartıyla fazladan para ödemeye ve ödedikleri paraları geri almamaya devam ediyor.

O ücreti geri alabilirsiniz

Aslında bu kredi kartı ücretini geri almak çok basit. Tüketicinin izlemesi gereken bir yol var. Önce Tüketici Heyeti Mahkemesi'ne internet üzerinden başvuru yapıp ücretin iadesi istenmeli. Başvuru sırasında tarih, fatura, makbuz gibi tüm bilgiler eksiksiz girilmeli. Eğer Tüketici Mahkemesi'nden olumsuz bir yanıt gelirse önceki emsal kararlar gösterilerek dava açılabilir.

Google'da arama sonuçlarında boğulmamanız için bu haberin hemen altında birkaç emsal kararın linkini bulabilirsiniz.

İşte "kredi kartı komisyonunu biz almıyoruz" diyen TÜVTÜRK'ün o savunması

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

2024 yılı araç muayene fiyatları

2023 yılında 575,84 TL olan Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet muayene ücreti 927,60 TL oldu.

2023 yılında 1.130,44 TL olan Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork bin 821,60 TL oldu.

2023 yılında 1.528,10 TL olan Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2 bin 462,40 TL oldu.

7 yılda yüzde 818 zam

7 yılda araç muayene ücretleri yüzde 818 zamlandı. 2017’de 198.24 TL olan araç muayene ücreti 2018’de yüzde 14, 2019’da yüzde 23, 2020’de yüzde 22, 2021’de de yaklaşık yüzde 9 oranında artırılmıştı. 2022’de araç muayene ücreti yüzde 48 arttı ve 507.40 TL’ye çıktı. En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222’lik zam oranıyla gerçekleşti. 2023’te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL’den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artış yüzde 61 oldu.

Gecikme ücreti cezası

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi". Muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti % 5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.

Araç muayenesini yaptırmamanın cezası

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 6.525 TL olarak belirlendi. TÜVTÜRK'ün muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmamaktadır. Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilmektedirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

AA