Araç sahipleri dikkat: Yarın son gün

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için süre yarın doluyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ödemesi gündeme geldi. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İşte, 2024 MTV ödemelerinde son durum...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.

MTV ödemeleri, yarın sona erecek.

MTV BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

2024 yılında yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükselmişti.

MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 4,5 olarak uygulanıyor.

Peki yeni yılda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte 2024 yılının MTV ücretleri:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 3.359 TL

4-6 yaş - 2.343 TL

7-11 yaş - 1.308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 3.692 TL

4-6 yaş - 2.576 TL

7-11 yaş - 1.437 TL

12-15 yaş - 1.088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü



1-3 yaş - 4.032 TL

4-6 yaş - 2.809 TL

7-11 yaş - 1.573 TL

12-15 yaş - 1.188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 5.851 TL

4-6 yaş - 4.387 TL

7-11 yaş - 2.544 TL

12-15 yaş - 1.798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 6.439 TL

4-6 yaş - 4.828 TL

7-11 yaş - 2.801 TL

12-15 yaş - 1.972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL