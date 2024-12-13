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Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
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Zorunlu trafik sigortasındaki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte engelli bireylerin trafik sigortası priminden havuz sistemine kadar birçok başlıkta yapılan değişiklikler...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) ile ilgili değişikliğe gitti.

Engellilere yüzde 20’ye kadar prim indirimi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre SEDDK, Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek zorunlu trafik sigorta sözleşmelerinin primlerinde %20'ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

2025’te trafik sigortası primlerine ilave yük gelecek

Yeni düzenlemeyle, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere trafik sigortası primleri, 2024 Aralık ayına göre taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek belirlenecek.

Sigorta iptalinde asgari ücret detayı

Yönetmelikle ayrıca, zorunlu trafik sigortası poliçesinin sonlanması durumunda sigorta şirketine tahakkuk edecek prim tutarında düzenleme yapıldı. Buna göre sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim en az 250 TL'den en az aylık brüt asgari ücret tutarının yüzde 2'sine, acente komisyonu ise en az 200 TL'den primin en az yüzde 80'ine çıkarıldı.

Havuz sistemi gelecek

Yönetmeliğe göre, 12 Nisan 2017-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenmiş Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanacak.

Primler ve ödenen hasarların yüzde 50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalan yüzde 50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanacak. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalacak.

Etiketler zts Zorunlu Trafik Sigortası trafik sigortası
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