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  4. 22 Temmuz 2019 18:35

Araç sahiplerine müjde ! Motorine indirim geldi !

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidileceğini açıkladı.

Araç sahiplerine müjde ! Motorine indirim geldi !
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirimmotorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AA

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