Araç satışlarında dikkat çeken değişim

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 Şubat ayında yıllık yüzde 63,4, otomobil satışları yüzde 56,5, hafif ticari araç satışları ise yüzde 85,2 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 Şubat ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Raporu’nu açıkladı.

ODMD verilerine göre 2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Böylelikle şubat ayları içinde en yüksek satış adedine ulaşıldı.

2023 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22.241 adet oldu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 50,4 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132 bin 042 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu.