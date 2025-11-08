Araçların zorunlu trafik sigortalarına rekor zam!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Trafiğe kayıtlı tüm araçlar için yaptırılması zorunlu olan Zorunlu Trafik Sigortası'nda Kasım ayı zamları belli oldu...

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan Kasım 2025 tarifesiyle birlikte zorunlu trafik sigortasında yeni bir fiyatlandırma dönemi başladı. SBM'nin Kasım 2025 tarifesine göre İstanbul’da 4. basamakta yer alan sürücüler 14 bin 991 TL prim ödeyecek. 0. basamakta risk seviyesi yüksek sürücüler 44 bin 733 TL, en düşük riskli 8. basamak sürücüler ise 7 bin 456 TL prim ödeyecek. Ankara’da prim aralıkları 43 bin 467 TL ile 7 bin 245 TL arasında değişirken, İzmir’de 42 bin 201 TL ile 7 bin 34 TL aralığında belirlendi.

Öte yandan taksilerde de prim oranı İstanbul’da 0. basamakta taksiler 117 bin 861 TL, 8. basamakta 19 bin 644 TL prim ödeyecek. Ankara’da 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL, İzmir’de ise 111 bin 190 TL ile 18 bin 532 TL arası olarak yükseltildi. 

