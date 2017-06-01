Sosyal medyadan şehitlere hakaret edince...
Sosyal medyadan şehitlere hakaret edince...
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular !
Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular !
Trump'tan Ortadoğu'yu rahatlatan karar
Trump'tan Ortadoğu'yu rahatlatan karar
Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi başladı !
Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi başladı !
Orgeneral Akar Şırnak'taki askerlere seslendi
Orgeneral Akar Şırnak'taki askerlere seslendi
Kaçan sivillere saldırı ! Ölü ve yaralılar var
Kaçan sivillere saldırı ! Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 01 Haziran 2017 23:24

Audi'de emisyon skandalı !

Almanya Ulaştırma Bakanı, Alman otomobil üreticisi Audi'nin egzoz emisyon testleri sırasında yanıltıcı yazılım kullanıldığını açıkladı.

Audi'de emisyon skandalı !
A+ A-

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi.

Alman haber Ajansında (DPA) yer alan habere göre Dobrindt, Alman Otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında egzoz temizleme sistemini devreye sokan yazılım kullandığını ifade etti.

Bu durumun 2009-2013 yıllarında üretilen V6 ve V8 dizel motorlu Audi A8 ve A7 modellerinde fark edildiğini aktaran Dobrindt, bu konuyu bugün Audi’nin de bünyesinde olduğu Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller ile görüştüğünü kaydetti.

Bakan Dobrindt, söz konusu durumdan dolayı 24 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.

AA

test , emisyon , yanıltıcı , egzoz , audi