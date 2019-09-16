Bakan açıkladı; Volkswagen adım adım Türkiye'ye...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkilerinden, Brexit'e, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması planan fabrikaya ilişkin birçok konuda açıklamada bulundu. Volkswagen'in Türkiye'de kurması planlanan fabrikaya ilişkin Bakan Pekcan "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." diye konuştu.

İşte Bakan Pekcan'ın açıklamasından satır başları:

ABD İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. Ross'la 7-8 görüşmemiz var. E-mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk. TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı.

Öncelikli belirli sektörleri seçtik. ABD'de kendi talebini iletiyor. Öncelikle tekstil, hazır giyim mobilya, otomotiv ve doğal taş var. Küçük küçük çok şirket var. 2000 mobilyacı var, tek tek muhattap olamayız dedi. Biz de onunla ilgili çalışma yapacağız. Uluslararası pazarlarda birbirimizin rakibi olmayacağız. Bir bütün olacağız. ABD ile ticaretimiz 20 milyar dolar. 8.3 milyar ihracat, onlarda 10 milyar dolar ihracat görünüyor. Bazı rakamlar farklı görünebiliyor.

Hazır giyim, tekstil, mobilyaya nazaran otomotivde farklılık var. 100 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. ABD pazarının beklentileri farklı. Yedek parça daha farklı konu ve daha hızlı yol alabiliriz.

Sektör bazında bizim de çalışmalarımız var. Bizim de ticaret bakanları olarak hedeflerimiz ilerleme yönünde. ABD'ye yaptığımız bugünkü ihracatımızın yüzde 50'sini getirdim dile. Çelikle ilgili biraz daha tutucu davranıyor Ross. Biz de Meksika gibi, Kanada gibi bazı uygulamalar var. Onlar gibi biz de kabul edebiliriz. Biz de 22 ürüne ek vergi getirdik. Çelik sektöründe daha kapsamlı anlaşma olursa çok daha iyi olur. Serbest ticaret anlaşması çok uzun soluklu bir iş. Bizim de AB'ye olan yükümlülüklerinden dolayı... Tercihli ticaret anlaşması öncelikli hedefimiz.

BREXİT AÇIKLAMASI

Brexit'in ne olacağını kimse bilmiyor ama AB'den sonra en çok etkilenecek ülke biziz. 2.4 milyar dolar etkileneceğiz. Otomotivde 1.2, tekstilde 1.3 ve diğeri de sayarsak 3 milyar dolar etkilenebiliriz. Irak bakıyorsunuz ithalat yasakları koyuyor. Böyle bir ortamda ihracat arttırmaya çalışıyoruz. Çalışma grupları kurduk. İhracatımızı en az etkileyecek şekilde ne yapabiliriz teknik çalışma grupları karşılıklı çalışıyorlar. Brexit sonrası ihracatta 4 hedef ülkeden biri biziz.

VOLKSWAGEN AÇIKLAMASI

Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii. Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz.'Türkiye lehinde karar verildi' diyorlar bize esasında...