Bakan Varank yerli otomobil anketinin sonuçlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan ankette vatandaşların yüzde 89'unun yerli otomobili almak istendiğini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuşlar. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89.

Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2.

Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.

Önümüzdeki süreçte iki temel konu var. Bunu da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Kendilerine Gemlik’te bir arazi tahsisi yapıyoruz. İlk hedef 2020 yılının birinci yarısın temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Firma önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bildiğiniz gibi, zaten daha önce ilan ettiğimiz gibi 2022 yılının sonunda da ilk otomobille seri üretime çıkmış olacaklar.

İkinci önceledikleri konu da marka lansmanıyla ilgili çalışmaları. Bu sürecin bu kadar profesyonel olduğunu ben de bilmiyordum. Geniş Pazar araştırmasıyla işe başladılar. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilecek bir marka oluşturmak için detaylı fokus gruplarla çalışmalarını sürdürüyorlar.

İnşallah bu sene içerisinde bu markayı da belirlemiş olacaklar. Türkiye’nin neredeyse tamamı TOGG ismini duymuş. Fikir şu, bu işi profesyonel ekipler gerçekten profesyonel biçimde yürütüyor. Bizim dahlimiz yok. Benden isim önerisi almadılar. Ama aracın kendisinin Türk baharatı dediğimiz yansımaları var. Bunu sunumda da anlatmıştı, Türk bıyığı dediğimiz yapısı var. önündeki lale motifini andıran ızgaralar var. içerde Selçuklu motifi var. Batının düz çizgisiyle Asya’nın bir yayının birleşmesi var.

ÖN SİPARİŞ ALINACAK MI? KAMUDA 30 BİN ALIM

Ben Toyota Corolla Hybrid bir aracım var. Bu araç Türkiye’de üretiliyor. Bu aracı da Sakarya’da yerli olarak üretiyor. Yerli katma değeri var. ben bu araçların banttan inme törenine katıldığımda söz verdim, bu arabayı bakanlığımıza hediye ederseniz ben bu araçlara binerim. Hybrid olması sebebiyle çevreci bir araç dedim. Kendileri sağ olsun bunu yerine getirdiler. Yerli araca zaten çıktığı andan binmemiz lazım. Çevrecilik açısından da elektrikli araçta sıfır emisyon var. yeşili düşünüyorsak, çevreciliği düşünüyorsak bizim full elektrikli araçlara geçmemiz önemli.

Cumhurbaşkanımızın verdiği ön siparişin manevi desteği çok yüksek. Baş edemeyeceğimiz kadar telefon, mesaj alıyoruz. Hem aracı almak isteyenler, hem bayilik isteyenler… Şu an itibariyle ön ödeme alınarak sipariş kaydı yapılmıyor, biz her ne kadar bizi arayanları kayıt altına alsak da… Bu gerçekten hem halkımızın sahiplenmesi açısından hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli bir olay. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş uygulaması başlamış değil.

Lansman sürecinde bir kere bir hafta kamuoyunun merakını diri tutmak için güzel bir kampanya yürütüldü. Aracın bir kısmının gösterilmesi, bazı teknik bilgilerinin verilmesi vesaire heyecanı yükseltti. Lansman için biz 1,5 ay çalıştık. Çok sıkı bir çalışma yaptık. Organizasyon firmalarının, PR şirketlerinin ve bizim de bakanlığımızın katkısı oldu.

Arabanın yerden hidrolik sistemle yukarı kaldırılıp etrafında döndürülmesi riskli bir metot. Murphy kuralları her zaman işleyebilir, hiç olmayacak sorunla karşılaşabilirsiniz. Ben şahsen iki gün oraya gittim, hidrolik sistemleri kontrol için. Bu işte başarma şansınız da var, rezil olma şansınız da var. 100 yıllık endüstriden bahsediyoruz. Burada geleneksel markalar var. Artık elektrikli, otonom araçlar dediğimizde bunlar sadece araç değil, yeni bir teknoloji. Emin olun yüz yıldır araba üreten firmalarla bu yeni teknoloji gündeme geldiğinde sizler yeni başlayanlar olarak aynı seviyede işe başlamış oluyorsunuz. Zaten dış basındaki yansımalarını gördüğünüzde, bizdeki muhalif medyayla karşılaştırdığınızda çok daha insaflı yorumları görebiliyorsunuz.

Bunu doğru yerde yapıyoruz, belki Bilişim Vadisi’nden burada bahsedebiliriz. Bilişim Vadisi, bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. Biz TOGG’un Arge merkezinin özellikle burada olmasını istedik. Dünyada artık rekabet etmek istiyorsanız teknolojinin kullanıcısı değil üreticisi olmalısınız. Türkiye sıfırdan teknoloji geliştirme bölgeleri kurmaya başladı. Şu anda 85 teknoparkımızda, yeni başlayan kuluçka firmalarından gelişmiş firmalara kadar Arge faaliyetleri burada sürdürülüyor. Lansmandan sonra 32 firmanın başvurusu oldu. Bağlantılı sistemlerde, pil yönetimi sisteminde, 5G, otonom sürüşle ilgili firmalar şu an bile çalışmak istiyorlar. Bir de bizim yeni oluşturduğumuz açık kaynak platformumuz var. Amacımız, yerli açık kaynak kodlu yazılımların Türkiye’de daha fazla geliştirilmesi. Özellikle Amerika’da çok güzel örnekleri var, kümelenmelerle çok güzel işler başarılabiliyor. Şu anda STK’larla, şirketlerle, kamu kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Yeni nesil yazılım okulu kurma programımız var. Birisi Gebze’de birisi İstanbul’un bir başka yerinde. Mezunlarının yüzde 90’lar mertebesinde iş bulabildiği bir uygulama. Zaten bu alanda çok büyük ihtiyaç var. 2023 hedefimiz 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmak. Bu okullar buna faydası olacak uygulamalar.

Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir mevzu var. geleneksel araçlara alıştığımız için aklımıza gelmiyor. Siz akşam eve gittiğinizde bunu prize taktığınızda, 7-8 saatte bu aracı zaten kendi evinizde, rahatlıkla, çok ucuz bir maliyetle şarj edebiliyorsunuz. Bu fosil yakıta ihtiyaç duyduğunuz bir araç değil. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. Bir apartmanın altındaki garajdaki prizlere takarak da, bir cep telefonu nasıl şarj edebiliyorsanız o şekilde şarj edebileceksiniz.

Ama hızlı şarj dediğimiz, hedef koyduğumuz 30 dakikanın altında şarj için altyapıya ihtiyaç var. bakanlıklar ve EPDK ile çalışmalara başlamış durumdayız. Benzin istasyonlarına bunların entegre edilmesi, AVM’ler gibi yerlerde üç dört istasyonunun zorunlu hale getirilmesi, büyük otoparklarda bunların zorunlu hale getirilmesiyle ilgili uygulamaları yakın zamanda başlatacağız. 2022 yılında bu araçlar piyasaya çıktığında bu altyapı hazır halde olacak.

Fiyat konusu, bugünden fiyat verme şansımız yok. Bu sonuçta ticari bir girişim. Bunun bütün çalışmalarını TOGG yapıyor. Ama şunda iddialılar, ilk araç diyelim ki C sınıfı SUV olarak piyasaya çıktığında rakipleriyle yarışabilecek bir fiyatla piyasaya çıkacağını söylüyorlar. Hem de avantajları olmasına rağmen…