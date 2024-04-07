Benzin, motorin ve LPG zamları için yeni teklif

Rekabet Kurumu’nun akaryakıt piyasasını mercek altına aldığı son raporunda, "beyaz bayraklı" istasyonların listelenmesi ve sürücülerin konumlarına göre en ucuz akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını göstermesi istendi.

Rekabet Kurumu, akaryakıt sektöründe rekabeti artırmak için yaklaşık iki yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nu tamamladı.

Akaryakıt sektöründe rekabetin sağlıklı işlememesi ve bu durumun günün sonunda vatandaşı mağdur etmesi sebebiyle iki yıldır akaryakıt sektörünü inceleyen Rekabet Kurumu, sektörde rekabeti artırıcı öneriler getirdi.

Kurumun hazırladığı 560 sayfalık Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nda en dikkat çeken öneri ise "Beyaz Bayraklı Akaryakıt İstasyonları" oldu.

Sabah'ın haberine göre hiçbir marka ve dağıtım şirketine bağlılığı bulunmadığı için sektörde tarafsız istasyon yani "beyaz bayraklı" olarak adlandırılan bu istasyon sistemini öneren kurum, mevcut durumda mevzuat kapsamında bu uygulamanın mümkün olmadığına da dikkat çekti.

"Mevcut kanun zamanın gerisinde kalıyor"

Kurum, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu öncesindeki dönemde fiziki kaçakçılık iddiaları gerekçeleri ile tek tip bayilik yapılanmasının gerekli görüldüğü, ancak mevcut durumda fiziki kaçakçılığın daha az tartışılır olduğu için artık mevcut kanunun zamanın gerisinde kaldığını ifade ettiği raporda şunları söyledi:

"Bayilerin yalnızca dağıtıcılar ile yaptıkları münhasır anlaşmalardan oluşan bir piyasa yapısının rekabetçi yapının tesisi bakımından yeterli olmadığı, her türlü yasa dışı ticaret ile mücadele hususu ayrık tutulmak kaydıyla münhasır bayilik ilişkisi olmadan da akaryakıt ürünü satışını mümkün kılmak adına alternatif bir model olan 'beyaz bayraklı' istasyonların önünün açılması ve bu doğrultuda Kanun'da değişiklik yapılarak yalnızca münhasırlık şartına bağlı dağıtım/bayilik sisteminin ihtiyari hale getirilmesi gerektiği, böylece dağıtım şirketlerini daha rekabetçi bir fiyatlandırmaya zorlayacak yapının oluşturulabileceği değerlendirilmektedir."

Bu yönde bir düzenlemenin beklenen rekabetçi etkiyi sağlayabilmesi için "beyaz bayraklı" istasyonların arz kaynaklarına sahip olmasının önem arz ettiği, bu doğrultuda mevzuatın bayilerin istedikleri dağıtım şirketlerinden ve rafinerilerden alım yapabilmelerine olanak tanıyacak şekilde oluşturulması gerektiğinin düşünüldüğünün belirten Kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) bu yönde bir düzenleme yapmak için göreve çağırdı.

“En ucuz akaryakıt görülmeli”

Kurum, yine EPDK tarafından hazırlanmasını önerdiği bir mobil uygulama ile de beyaz bayraklı istasyonların listelenmesi ve sürücülerin konumlarına göre en ucuz akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını göstermesini istedi.

Avrupa'daki örnekler incelendi

Sistemin işleyişi için Avrupa ülkelerindeki örneklerini inceleyen Rekabet Kurumu, 2022 yılındaki istasyon sayılarını dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki grafiği paylaştı.

İtalya'da 21 bin 700 istasyonun 5 bininin, Fransa'da ise 11 bin istasyonun yüzde 70'inin bağımsız istasyonlardan oluştuğunu belirten Kurum, bu işletmelerin hiçbir dağıtım firmasının bayrağını taşımadığı için "Beyaz Bayraklı" olarak adlandırıldığını ve istasyonlarda fiziki olarak bir beyaz bayrak bulunmadığını söyledi. Rekabet Kurumu söz konusu modelle, markasız istasyonların markalı istasyonlara nazaran daha ucuza ürün sattığı ve böylece piyasayı da aşağı çektiğini aktardı.

Bayram haftası öncesi güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

7 Nisan Pazar günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL

Motorin fiyatı: 42,92 TL

LPG fiyatı: 22,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 22,89 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,62 TL

Motorin fiyatı: 43,21 TL

LPG fiyatı: 22,83 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,09 TL

Motorin fiyatı: 43,74 TL

LPG fiyatı: 23,15 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 43,85 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL

Motorin fiyatı: 43,81 TL

LPG fiyatı: 22,39 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,49 TL

Motorin fiyatı: 43,19 TL

LPG fiyatı: 22,54 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,79 TL

Motorin fiyatı: 43,40 TL

LPG fiyatı: 22,27 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,92 TL

Motorin fiyatı: 43,53 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,14 TL

Motorin fiyatı: 43,84 TL

LPG fiyatı: 21,85 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,24 TL

Motorin fiyatı: 43,81 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,68 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 22,70 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,59 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 23,30 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,79 TL

Motorin fiyatı: 43,40 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 43,47 TL

LPG fiyatı: 23,46 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,85 TL

Motorin fiyatı: 43,45 TL

LPG fiyatı: 23,01 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 43,91 TL

LPG fiyatı: 23,13 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.