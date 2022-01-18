Benzine ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor

Benzin fiyatlarına yeni bir zam bekleniyor. Bu gece motorinin litre fiyatına 45-50 kuruş düzeyinde ikinci bir gizli zam geleceği belirtilirken; benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.

Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, kamuoyuna duyurmadan zam yapıyor. Akaryakıta, bir hafta arayla ikinci kez "gizli zam" yapıldı.

KRT TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre, bu gece motorine 45-50 kuruş düzeyinde zam bekleniyor. Benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.

Bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış yapıldı.

"Motorin 14 TL'yi de aşacak"

Ekonomist Oğuz Demir'in açıklamasına göre motorine bu akşamdan itibaren geçerli olacak 52 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bu gelişmeyle beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin 14 TL'yi de aşmış olacak.

KARAR yazarı ekonomist Oğuz Demir, Twitter hesabından, bu akşamdan itibaren geçerli olacak 52 kuruşluk motorin zammı beklendiğini bildirdi.

Demir'in paylaşımı şu şekilde:

"Motorine bu akşamdan geçerli 52 kuruş zam beklentisi var. Ama yakında bir de istasyonların kar marjlarındaki artışın zammını da göreceğiz gibi. Uzun bir zamandır düşük kar marjı ile çalıştığını söyleyen istasyonlar da zor durumda. Bütün dengeler şaştı..."

Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor. Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



