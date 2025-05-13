Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'yi seçti: O ilimizde fabrika kurulacak

BYD ve Chery'nin ardından Çin merkezli otomobil devi SWM Motors, Türkiye'de fabrika kuracağını açıkladı.

Son dönemde otomotiv firmalarının yatırım yaptığı Türkiye otomobil üretim üssü haline geliyor. BYD Manisa'da, Chery Samsun'da fabrika kurmaya hazırlanırken Çinli otomobil markası SWM Motors da rotayı Türkiye'ye çevirdi.

1971 yılında İtalya'da kurulan, 2014 yılında ise Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, özellikle fiyat performans odaklı SUV modelleriyle biliniyor. Dev şirket, üretimine devam ederken SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, HaberTürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

ESKİŞEHİR'DE FABRİKA KURULACAK

Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde yerli üretime başlayacaklarını bildirdi. SWM'nin Türkiye fabrikasının adresi ise Eskişehir olacağını da aktardı. Ayrıca, fabrikanın üretim kapasitesinin ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini de kaydetti ve ilerleyen süreçte bu kapasitenin artıralacağının altını çizdi.

HANGİ MODELLER ÜRETİLECEK?

Azmanoğlu, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

URZEMA HOLDİNG İLE BİRLİKTE ÜRETECEK

SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu.



Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.