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  4. Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı

Bir ek vergimiz daha oldu: Çinli otomobiller zamlandı

Bir ek vergimiz daha oldu: Çinli otomobiller zamlandı
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Türkiye’de Çin otomobillerine yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu vergiden etkilenen Çinli markaların başında gelen Chery, satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

Sektör yetkililerinin “Türkiye’ye yatırıma zorlama” amaçlı olarak nitelediği Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre; bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti.

Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

Türkiye'de satılan Çinli otomobiller

Çinli otomobil firmaları Türkiye pazarına hızlı giriş yapmıştı. Türkiye’de otomobil pazarında 8 Çinli marka bulunuyor. Çinli markaları BYD, MG, Chery, Leap Motors, Hongqi, DFSK, Skywell ve Voyah.

Çinli firmaların önümüzdeki yıllarda Türkiye pazarındaki sayısının artması ön görülüyor.  Satış verilerine göre Chery zirvede yer alıyor.

Türkiye’de satılan Çin araba markaları

BYD   
CHERY
DFSK   
HONGQI     
LEAPMOTOR       
MG   
SERES
SKYWELL  
VOYAH

Etiketler çinli otomobiller ek vergi vergi 100 bin tl zam zam
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