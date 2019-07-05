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  4. 05 Temmuz 2019 16:38

BMW CEO'su görevden ayrılıyor

Almanya merkezli dünyanın önde gelen otomobil üreticisi BMW Group'un CEO'su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini resmen açıkladı.

BMW CEO'su görevden ayrılıyor
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Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi: “BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu´nda 10 yıl ve BMW Group´un CEO´su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum.”

Krueger´in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer´ın, Krueger´ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun Temmuz´daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı.

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