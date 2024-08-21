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BMW yüz binlerce aracı geri çağırdı

BMW yüz binlerce aracı geri çağırdı
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Alman otomotiv devi BMW, kısa devre endişeleri nedeniyle 720 bin 796 aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre Alman otomotiv devi, 2012-2018 model belirli araçlarını geri çağırdı.

Açıklamada su pompasında düzgün kapatılmamış bir elektrik bağlantı parçasının suya maruz kalabileceği belirtildi. Bu durumun kısa devre yapabileceği ifade edilirken yangın riskinin de arttığına işaret edildi.

Geri çağırma kararından etkilenen araç sayısının 720 bin 796 olduğu vurgulandı.

Açıklamada ilgili bayilerin söz konusu parçaları inceleyerek gerekirse değiştireceği ya da koruyucu kalkan takacağı ifade edildi.

4 EKİM'E KADAR BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR

Araç sahiplerinin 4 Ekim'e kadar bildirim göndermesi gerekiyor.

BMW, bu ayın başlarında ABD'de aşırı ısınmaya veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla, geçen hafta da Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Etiketler bmw geri çağırma yüzbinlerce otomobil
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