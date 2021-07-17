Borusan ve Enterprise Türkiye'den elektrikli dönüşümde dev iş birliği

Borusan Otomotiv ve Enterprise Türkiye, Elektrikli Dönüşümde İş Birliği Yaptı

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markası Enterprise Türkiye olurken, 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 sadece Enterprise Türkiye kalitesiyle ülkemizde kiralanabilecek. Teslimat töreninde konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Gelecek yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Biz de, Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu noktada, Borusan Otomotiv ile çok iyi bir uyum yakaladık. Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u I-PACE ile başladığımız yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3’le devam ediyoruz. Elektrikli araç yatırımlarımız artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise, Borusan Otomotiv Grubu’nun Türkiye’de elektrikli mobilite alanında öncü bir rol üstlendiğini, 2012 yılında Türkiye pazarına sundukları ilk tam elektrikli otomobil olan BMW i3 ile açtıkları yolda otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne liderlik ettiklerini belirtti. Temsil ettikleri BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markalarının elektrikli modellerini henüz pazarın hazır olmadığı dönemlerde dahi tüketicilere sunarak bu alandaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Tiftik; “Elektrifikasyon çalışmalarımızı şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki misyonuna paralel yürütüyoruz. Amacımız Türkiye otomotiv pazarında daha fazla elektrikli ve çevreci araç kullanımını teşvik ederek karbon ayak izinin azaltılması yönünde katkı sağlamak. Bu çerçevede Borusan Otomotiv Grubu olarak 2030 yılında Türkiye otomobil satışları içerisindeki elektrikli araç oranımızı %15 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, çevreye duyarlı elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapmaya devam ediyor. Enterprise Türkiye, son olarak BMW markasının Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den 75 adet tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 satın alarak filosunu daha da genişletti. Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markası Enterprise Türkiye olurken, 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 sadece Enterprise Türkiye kalitesiyle kiralanabilecek. 75 adet Yeni BMW iX3 yatırımı kapsamında, BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’in Bodrum’da bulunan showroom’unda bir de teslimat töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ve Borusan Otomotiv Filo Satış Müdürü Mehmet Anamur katıldı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Otomotiv endüstrisinde elektrikli bir devrime tanıklık ediyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte artan çevresel hassasiyetler, bu yönde gelişen tüketici tercihi ve elbette çevre odaklı regülasyonların da baskısıyla tüm markalar elektrikli otomobil modellerini artırıyor. Elektrikli otomobiller karbon sıfır emisyonunun yanı sıra yeni teknolojileri ile daha konforlu ve güvenli sürüş deneyimi de sunuyor. Kısa dönemli kiralama sayesinde elektrikli otomobilleri daha kolay deneyimleme şansına sahip olan kullanıcıların bu dönüşüme yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum Enterprise ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin tüketicilerin elektrikli otomobillerle tanışma sürecine büyük katkısı olacağına inanıyorum.” dedi.

“Filomuzdaki elektrikli araç sayısı 200’e çıkacak”

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün törende yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçlara geçiş sürecinde Türk tüketicisinin bu araçları deneyimlemesi, belirli bir yol kat etmesi oldukça önemli. Gelecek yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Biz de, Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu noktada, Borusan Otomotiv ile çok iyi bir uyum yakaladık. Onlar da tıpkı bizim gibi ülkemizde elektrikli araç farkındalığının artması ve çevre hassasiyeti yüksek araçların yollarda daha çok görülmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Jaguar’ın performans SUV’u I-PACE’le başladığımız bu yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3’le devam etmek bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Elektrikli araç yatırımlarımız ise artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.

34 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 HP maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor, otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj edebiliyor. Yeni BMW iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde yeni bir standart oluşturuyor. İnce yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan Yeni BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuş sunuyor. Standart olan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında bile güvenlik ve konfordan ödün vermeyen Yeni BMW iX3, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.